Майли Сайрус появилась на публике в вызывающем наряде из прозрачной ткани

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Кандидат на пост президента США Джо Байден в ходе выступления перед избирателями заявил, что от COVID-19 в стране могут погибнуть 200 млн человек.

Согласно оценкам, [от коронавируса] умрёт 200 миллионов людей — вероятно, до того, как я закончу эту речь, — цитирует политика радио Sputnik. Предполагается, что Байден в очередной раз допустил оговорку....