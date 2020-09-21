Майли Сайрус появилась на публике в вызывающем наряде из прозрачной ткани

Американская певица Майли Сайрус выступила на музыкальном фестивале радиостанции iHeartRadio в откровенном наряде и удивила поклонников.
Снимки появились в Instagram знаменитости. 27-летняя исполнительница вышла на публику в обтягивающем комбинезоне бренда Mugler, который сшит из полупрозрачной капроновой ткани. Образ Сайрус дополнили туфли на каблуках и множество серебряных аксессуаров.
Фанаты оценили наряд знаменитости и назвали Сайрус королевой и иконой стиля.
Ранее крупный интернет-магазин в Великобритании опросил более восьми миллионов женщин, которые назвали три самых уродливых платья знаменитостей за прошедшее десятилетие. Первое место занял коричневый наряд телезвезды Джеммы Коллинс, в который она облачилась на мероприятие ITV Summer Party в 2017 году. На второе место попало мясное платье американской певицы Леди Гаги, в котором она прошлась по красной дорожке на церемонии MTV Video Music Awards в 2010 году. Третья позиция досталась наряду исполнительницы Майли Сайрус, созданному из страз и серебристых полосок, который практически полностью обнажил артистку. Она появилась в нём на MTV Awards в 2015 году, писал NEWS.ru.
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