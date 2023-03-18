Том Холланд познакомил Зендею с родителями в Лондоне

Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Том Холланд

Американская актриса Зендея и английский актёр Том Холланд попали в объективы папарацци во время прогулки по Лондону. Гуляли они не вдвоем, а с родителями актера — матерью Николь Элизабет и отцом Домиником, сообщает Daily Mail.

Прогулка показалась любопытной публике на фоне слухов о свадьбе пары, познакомившейся в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Тогда у них завязались романтические отношения. Информация о помолвке звезд «Человека-паука» появилась в социальных сетях в декабре 2022 года, но подтверждения не последовало.

После такого знакомства с родителями вопрос насчет свадьбы Зендеи и Холланда становится более актуальным, считает издание.

В январе 2023 года сообщалось, что Зендея завоевала свой первый «Золотой глобус». Он достался актрисе за роль в сериале «Эйфория». Юбилейная — 80-я — церемония вручения награды проходила в Лос-Анджелесе, но ее Зендея пропустила.