Харли Квинн из «Отряда самоубийц» снимется в новом фильме Уэса Андерсона

Австралийская актриса Марго Робби, хорошо известная по роли злодейки Харли Квинн из «Отряда самоубийц», снимется в новом фильме голливудского режиссёра Уэса Андерсона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным Variety, сюжет кинокартины, вероятнее всего, будет разворачиваться в пустыне. Никаких деталей и подробностей съёмок шоураннеры фильма не разглашают, сохраняя в секрете практически всё, кроме имени режиссёра, Уэса Андерсона, и некоторых актёров, присоединившихся к работе над проектом.

Так, например, среди заявленных на участие в фильме артистов можно выделить таких знаменитых голливудских звёзд, как Том Хэнкс («Форрест Гамп», «Зелёная миля», «Облачный атлас»), Тильда Суинтон («Любовники не умирают», «Доктор Стрэндж»), Билл Мюррей («Охотники за привидениями», «Отель Гранд-Будапешт»), Эдриан Броуди («Острые козырьки», «Кинг-Конг») и Марго Робби («Отряд самоубийц», «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн»).

Название и предполагаемую дату выхода кинокартины в прокат пока держат в тайне, однако стало известно, что фильм начнут снимать в Испании осенью 2021 года.

Ранее режиссёр второй части «Отряда самоубийц» рассказал о самой сложной сцене фильма: персонажу Марго Робби, Харли Квинн, пришлось выбираться из очень непростой ситуации.