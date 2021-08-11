Режиссёр «Отряда самоубийц» назвал самую сложную сцену фильма

Режиссёр фантастического фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймс Ганн на шоу Jimmy Kimmel Live назвал самую сложную сцену блокбастера. Он подчеркнул, что имеет в виду эпизод, в котором Харли Квин (Марго Робби) попадает в плен и антагонисты ленты подвешивают героиню к потолку за связанные руки. Выпуск доступен на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.

Девушка смогла обезвредить охранника, с помощью пальцев на ноге достать ключ, подтянуться и открыть замок. Авторы полотна предполагали, что фрагмент станет наиболее трудным для актрисы, но она справилась.

Она (Марго Робби. — NEWS.ru) как человек — швейцарский нож, который способен так сложиться и сделать это. Я смотрел на это, и мучения Марго стали моим любимым днём на съёмках, — подчеркнул Ганн.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021) — супергеройский проект по мотивам одноимённого комикса студии DC Comics. Картину выпустила компания Warner Bros. Pictures. Ленту снимали как самостоятельное продолжение «Отряда самоубийц» (2016). Боевик стал 10-м по счёту в Расширенной вселенной DC. Мировая премьера состоялась 28 июля. В главных ролях, кроме Робби, также Идрис Эльба, Джон Сина, Сильвестр Сталлоне (озвучил Короля Акул) и другие.

Фильм стал лидером российского кинопроката в минувшие выходные. С четверга по воскресенье кинокомикс по вселенной DC собрал более 320 млн рублей. С большим отрывом на втором месте оказалась комедия Disney «Круиз по джунглям», которая заработала более 120 млн рублей. А тройку лидеров замкнул триллер М. Найта Шьямалана «Время» — 40,5 млн рублей.

Ранее крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC Theatres согласовала с кинокомпанией Warner Bros. возвращение «прокатного окна» в 2022 году.