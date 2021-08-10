AMC Theatres согласовала с Warner Bros. возвращение «прокатного окна»

Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC Theatres согласовала с кинокомпанией Warner Bros. возвращение «прокатного окна» в 2022 году. Об этом сообщает Variety.

Нам особенно приятно, что Warner Bros. в очередной раз поддерживает прокатное окно. Для нас в AMC чрезвычайно важно восстановить гармоничные условия работы с Warner Bros. Мы ведём активный диалог с каждой крупной студией на эту тему. Мы ощущаем понимание, что эксклюзивное прокатное окно является важным способом создания успешной кинематографической франшизы, — заявил руководитель AMC Theatres Адам Арон.

Корпорации договорились о том, что в 2022 году новинки мира кино будут демонстрироваться исключительно в кинотеатрах на протяжении как минимум 45 дней. В 2021 году Warner Bros. демонстрировала свои премьеры как в кинозалах, так и на стриминговом сервисе HBO Max, что привело к полному финансовому краху «Отряда самоубийц 2: Миссия Навылет». Один из самых ожидаемых проектов года заработал в прокате в разы меньше, чем планировалось.

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