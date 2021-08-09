Новый «Отряд самоубийц» стал лидером проката в России

Суперзлодейский боевик «Отряд самоубийц», получивший перезапуск под названием «Миссия навылет», стал лидером российского кинопроката в минувшие выходные, пишет ТАСС со ссылкой на данные портала kinobusiness.com. С четверга по воскресенье кинокомикс по вселенной DC собрал более 320 млн рублей.

С большим отрывом на втором месте оказалась комедия Disney «Круиз по джунглям», которая заработала более 120 млн рублей. А тройку лидеров замкнул триллер М. Найта Шьямалана «Время» — 40,5 млн рублей.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» — фильм Джеймса Ганна. В России премьера состоялась 5 августа, и первые отзывы о картине в тот же день появились в Сети. Если обобщить все рецензии, получится лаконично: кровавое безумие. Новый «Отряд самоубийц» не имеет отношения к предыдущей адаптации комикса. Ганн избавился от разработок своих предшественников по проекту и вернулся к началу, добавив в историю персонажей, авторский стиль и новые саундтреки.

Ранее NEWS.ru выяснил, почему режиссёр Джеймс Ганн — гений и почему новый «Отряд самоубийц» мог провалиться в прокате.