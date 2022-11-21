Политолог назвал плюсы запрета на показ фильмов Warner Bros. в России Политолог Трухачев: запрет показа фильмов Warner Bros. создаст условия для развития кино в России

Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запрет студии Warner Bros. показывать свои фильмы на российских телеканалах имеет свои плюсы, так как в будущем это создаст условия для развития отечественного кинематографа, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Вадим Трухачев. После ухода американского концерна на телевидение сможет пробиться больше российских кинолент не только от студий Москвы и Петербурга, но и регионов.

Это повод для развития отечественного кинематографа. У нас до сих пор снимается недостаточно фильмов. А все потому, что пробиться на экраны они не могли. Теперь откроются возможности для их проката, причем лент не только московских и питерских киностудий, но и студий из регионов. В 1990-е годы нас подсадили на эту «голливудскую иглу», и мы на ней 30 лет сидим. Пора слезать, — считает Трухачев.

Политолог добавил, что на место Warner Bros. могут прийти французские, китайские и индийские фильмы. Также эксперт выступил с инициативой распределить доли в массовом прокате, половину которого должно занимать российское кино, четверть — англоязычное, а другую четверть — кино из других стран.

Киностудия Warner Bros. ранее запретила показывать свои фильмы телеканалам холдинга «Национальная Медиа Группа» (СТС, «Домашний», РЕН ТВ, Пятый канал), сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источник. При этом авторы публикации подчеркивают, что лицензионные соглашения должны были действовать еще как минимум полтора года. В частности, речь идет о сериях фильмов по Гарри Поттеру, Чудо-женщине, Аквамену, Лиге справедливости и Годзилле, которые долгое время собирали наибольшие рейтинги в новогодние праздники. Как рассказал источник из СТС, у телеканала еще с октября отсутствует библиотека фильмов мейджора.