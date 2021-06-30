Хелен Миррен раскрыла, почему готова целоваться с Вином Дизелем

Британская актриса Хелен Миррен раскрыла главное достоинство американского артиста Вина Дизеля. Знаменитость призналась, что готова целоваться с коллегой по серии «Форсаж» при одном условии — «он должен с ней говорить до и после», передаёт портал Collider.

У Вина самый невероятный голос. <...> Этот бархатистый гул в вашем ухе так сказочно звучит в вашей голове в течение целого дня или двух. Это всё равно что услышать самый совершенный, хорошо смазанный двигатель, — добавила Миррен.

Звезда подчеркнула, что между их персонажами ощущалось напряжение в одном из эпизодов, которое вполне могло завершиться поцелуем. По словам актрисы, Вин Дизель очень «лёгкий» партнёр на съёмках и с ним комфортно работать.

Миррен сыграла в трёх частях франшизы «Форсаж» — восьмом, девятом, а также в спин-оффе «Форсаж: Хоббс и Шоу» — Магдалину Шоу, мать Хэтти Шоу (Ванесса Кирби в ответвлении сериала), Деккарда Шоу (Джейсон Стейтем) и Оуэна Шоу (Люк Эванс).

Накануне стало известно, что Дизель собрался превратить культовую франшизу «Форсаж» про уличных гонщиков в мюзикл. На шоу Келли Кларксон артист признался, что пока не знает, станет ли проект театральной постановкой или очередной кинолентой.

До этого продюсер намекнул что может получить роль в сиквеле фантастического фильма «Аватар». По его словам, он «любит Джеймса Кэмерона» — режиссёра первой части ленты. В новых «Аватарах» также снимутся звёзды первой картины, вышедшей в 2009-м, — Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джованни Рибизи, Сигурни Уивер и многие другие.