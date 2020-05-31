Райан Гослинг сыграет оборотня в ремейке фильма «Человек-волк»

https://static.news.ru/photo/43405fd0-a3df-11ea-8764-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jack Abuin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадский актёр Райан Гослинг исполнит главную роль в ремейке фильма «Человека-волка», вышедшего в 1941 году. Действие картины перенесут в настоящее время.

Лента рассказывает о Ларри Тэлботе, ставшего оборотнем после нападения волка. В новой версии главным героем станет телеведущий, превратившейся в магическое существо после заражения, сообщает Variety.

Идея фильма принадлежит самому Гослингу. Авторами сценария выступят соавторы сериала «Оранжевый — хит сезона» Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело. Студия Universal сейчас рассматривает несколько кандидатов на роль режиссёра.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Адам Сэндлер снимется в спортивной драме, продюсером которой выступит баскетболист Леброн Джеймс. Проект получил название Hustle.