Warner Bros. отреагировала на скандал вокруг карты в фильме «Барби» Warner Bros. назвала лишенной политической подоплеки возмутившую Вьетнам карту в «Барби»

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Спорное изображение карты в фильме «Барби», ставшее предметом международного возмущения, является имитацией рисунка, выполненного детской рукой, сообщил журнал Variety со ссылкой на заявление кинокомпании Warner Brothers. В компании подчеркнули, что изображение не несет в себе политического подтекста.

Карта в Барбиленде — это детские рисунки мелками. Эти рисунки изображают воображаемое путешествие Барби из Барбиленда в реальный мир. Они не были предназначены для того, чтобы сделать какое-либо заявление, — говорится в заявлении студии.

В понедельник департамент кино Вьетнама объявил о том, что фильм «Барби» запрещен к показу в стране. Причиной стал эпизод с картой, на которой отображена так называемая «линия девяти тире» или «линия коровьего языка», которую Китай использует для обозначения своих претензий на Южно-Китайское море, включая территории, принадлежащие Вьетнаму. Позднее Совет по кино и телевидению Филиппин также сообщил о возможности запрета фильма.

Стоит отметить, что китайские претензии на Южно-Китайское море были впервые отображены на карте с девятью пунктирными линиями в 1946 году. В 2016 году Международный трибунал в Гааге признал претензии Китая недействительными и поддержал возражения Филиппин относительно их исключительной экономической зоны. Пекин отказался участвовать в судебном процессе.

Ранее компания-производитель игрушек Mattel, известная созданием куклы Барби и машинок под брендом Hot Wheels, заключила многолетнее соглашение с компанией SpaceX на производство игрушек. Первые игрушки на космическую тему появятся в 2023 году.