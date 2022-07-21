Производитель Барби анонсировал выпуск игрушек SpaceX в 2023 году Производитель Барби компания Mattel анонсировала выпуск игрушек SpaceX в 2023 году

Фото: NASA Kennedy/flickr.com

Компания-производитель игрушек Mattel, известная созданием куклы Барби и машинок под брендом Hot Wheels, заключила многолетне соглашение с компанией SpaceX на производство игрушек. Первые игрушки на космическую тему появятся в 2023 году. Об этом сообщает РБК.

В Mattel уточнили, что игрушки предполагается выпускать как для детей, под брендом Matchbox, так и для коллекционеров. Обе компании приветствовали подобное сотрудничество. По словам старшего вице-президента по партнёрству в сфере развлечений Mattel Ника Караманоса, в компании рады сотрудничеству со SpaceX? которое позволит помочь каждому ребёнку «развивать безграничные возможности для освоения космоса».

Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Mattel, чтобы помочь вдохновить следующее поколение исследователей космоса и энтузиастов, — в свою очередь заявил вице-президент SpaceX Брайан Бьелде.

Компания SpaceX принадлежит американскому предпринимателю Илону Масу. Она занимается производством космической техники, включая ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, космические корабли Space Dragon. Также она занимается программой Starlink по обеспечению спутникового интернета.