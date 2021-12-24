Кощея обезглавили, Киркоров снёс яйцо: чем удивил «Последний богатырь — 3»

23 декабря 2021 года в российский прокат вышла третья часть серии фильмов о сыне Ильи Муромца «Последний богатырь: Посланник тьмы» производства студий Walt Disney и Yellow, Black and White. После успеха первой картины в 2017 году появление продолжения казалось неизбежным. В новой части сказочные персонажи оказываются в современной Москве, где носятся по городу на избушке и пытаются спасти Василису. Накануне премьеры председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов понадеялся , что «Последний богатырь» сможет обойти в новогоднем прокате «Человека-паука», уже получившего рекордные сборы. Как Филипп Киркоров справился с ролью жар-птицы и будет ли продолжение завершившейся сказочной трилогии, разбирался NEWS.ru.

«Посланник тьмы» и продолжение трилогии

Первый фильм «Последний богатырь» вышел в 2017 году, собрал неплохую кассу и, несмотря на незамысловатость и сумбурность повествования, полюбился зрителями. За ним последовала вторая часть о приключениях сказочных персонажей в Белогорье — «Последний богатырь: Корень зла». Сиквел собрал миллиард рублей всего за шесть дней, тем самым поставив рекорд отечественного кинопроката.

Сюжет новой части, которая завершает трилогию, вновь разворачивается вокруг богатыря Ивана (Виктор Хориняк) и Василисы (Мила Савицкая), теперь ставшей его невестой. Согласно незатейливой завязке, Василису похищает прямо накануне свадьбы владычица тьмы Галина (Елена Валюшкина). Она отправляется вместе с возлюбленной Ивана в современную Москву, куда за ней следуют сам Иван и его сказочный отряд — Баба-яга (Елена Яковлева), Водяной (Сергей Бурунов), Кощей (Константин Лавроненко), Колобок (озвучивает Гарик Харламов) и Светозар (Тимофей Трибунцев). В незнакомом мире они сталкиваются с такси, газовой плитой, лифтами, пробками, «Почтой России», мобильной связью и в шутку опасаются сноса по программе реновации избушки на курьих ножках.

Хотя итогов по сборам пока нет, режиссёр картины Дмитрий Дьяченко уже пообещал зрителям фильмы «с другими героями», в которых появится часть уже знакомых персонажей.

Спецэффекты и слабая злодейская мотивация

Финальная часть трилогии, идейно почти полностью повторяя предшественников, получилась столь же сумбурной и хаотичной. В фильме часто отсутствуют логические завязки, некоторые решения сценаристов сбивают зрителей с толку, как и временные петли и флешбэки. Если зритель не ознакомился с предыдущими частями трилогии, мотивация персонажей в «Посланнике тьмы» будет для него загадкой. Вплоть до конца картины остаётся множество вопросов к действиям главной злодейки Галины, которая, кажется, творит зло ради зла. Более-менее удовлетворительное объяснение её поступков прорисовывается лишь в финальных флешбэках.

Некоторые сюжетные линии фильма словно «зависают», о второстепенных героях сценаристы забывают напрочь. При этом главным персонажам уделяется слишком много времени. К примеру, сцена с катанием Ивана на кабриолете по Москве смазывает насыщенное повествование фильма, не добавляя ему никакого смысла.

К очевидным минусам ленты можно отнести спецэффекты, которые ожидаемо теряются на фоне упомянутого Сельяновым «Человека-паука». И если отрубленная голова Кощея выглядит сносно, то Киркоров в роли жар-птицы из-за нереалистичности может показаться совсем нелепым и комичным. Певец появляется лишь в паре сцен картины, в одной из которых его персонаж в образе золотокрылой птицы снёс волшебное яйцо. Именно из-за этой сцены зрители разнесли в Сети «Посланника тьмы». Пользователи посчитали, что жар-птица всё же «должна быть женщиной». Сам артист своей ролью остался доволен, назвав её удивительной.

Я всегда любил играть отрицательные роли, сценарий дописывали под меня. Самая главная фишка в том, что я буду рожать, у меня будут принимать роды. Похулиганим немножко, но всё очень целомудренно, в детском кино всё-таки снялся, — рассказывал Киркоров.

Кадр из фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы», Филипп Киркоров kinopoisk.ru

Возрождение русской сказки с Walt Disney

Если закрыть глаза на планы Сельянова по рекордным кассовым сборам, то «Посланника тьмы» можно назвать обычным сказочным кино, которое не претендует на главные призы. Это милый, а местами даже забавный семейный фильм о добре и зле, где нет критики западных ценностей, но есть непритязательный сюжет.

С распадом Советского Союза из кинематографа почти напрочь ушёл русский фольклор. В 2009 году в России вышла «Книга мастеров» — первый отечественный фильм под лейблом Walt Disney. В картине появились Баба-яга, Русалка, Кощей и другие сказочные персонажи. А к участию привлекли таких артистов, как Лия Ахеджакова, Валентин Гафт, Михаил Ефремов. Однако вместо попытки возрождения русской сказки киноделы показали зрителям нелепые интерьеры и заимствованные из западного кино сцены.

Спустя несколько лет студия Walt Disney в «Последнем богатыре» сделала новую попытку возрождения народного фольклора. С этой задачей трилогия едва ли справилась на 100%, однако нельзя не отметить игру некоторых участников актёрского каста. Даже на фоне слабых спецэффектов и провисающего сюжета Баба-яга в исполнении Яковлевой и Кощей, воплощённый Лавроненко, сильно подкупают зрителей. А Сергей Бурунов в третьей части наконец предстанет в своём человеческом обличии вместо образа Водяного. Зрители, уже посмотревшие фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы», отметили, что на фоне «Детей против волшебников» и картин с явным политическим подтекстом «это просто шедевр».