Рецензия на фильм «Человек-паук: Нет пути домой» без спойлеров. Ну почти

Финальная часть трилогии Джона Уоттса про супергероя Человека-паука вышла в прокат в России 15 декабря. «Нет пути домой» стал самым ожидаемым фильмом года, затмив собой драматичный фантастический боевик Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение». В период рекламной кампании фанаты Спайдермена устраивали собственные расследования о предстоящей премьере и обсуждали реальность слитых в Сеть кадров. О чём фильм «Человек-паук: Нет пути домой» и какие фанатские теории подтвердились — в материале NEWS.ru.

Без спойлеров о фильме «Нет пути домой»

Перед началом фильма золотая троица в лице Тома Холланда (Питер Паркер), Зендеи (Эмджэй) и Джейкоба Баталона (Нед) с экрана просит зрителей не распространять спойлеры после просмотра. И хотя в Сети уже есть множество отрывков «Нет пути домой», записанных в кинотеатре из-под нависающего капюшона куртки, постараемся сдержать данное Холланду и компании слово. Первая часть рецензии не будет содержать спойлеры, а в последней мы всё же раскроем интригу для самых нетерпеливых.

«Человек-паук: Нет пути домой» закольцовывает трилогию про Питера Паркера с Томом Холландом. Актёр сам признавался, что не хотел бы до старости играть «паучьего» подростка, однако будущее его франшизы пока неизвестно.

Сюжет нового «Человека-паука», как и в случае с двумя предыдущими фильмами, строится на недальновидности главного героя, который в очередной раз совершает непоправимую, казалось бы, ошибку. Из трейлера мы узнаём, что разоблачение Спайдермена его врагом Мистерио сделало школьника самым известным человеком на планете. Первые 20 минут фильм недвусмысленно демонстрирует минусы жизни в современном мире, где соцсети становятся местом травли, переходящей в реальность. Паркер расстроен тем, как случившееся повлияло на его жизнь, поэтому обращается за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербетч), который в новой части стал куда комичнее. Однако вмешавшись в процесс колдовства, Паук запутал Стрэнджа, и тот вместо заклятия мирового забвения случайно создаёт прореху в мультивселенной. Именно так в мир Человека-паука Холланда проникают суперзлодеи из других измерений.

Создание мультивселенной в киноверсии «Человека-паука» было неизбежным событием, особенно после успеха анимационного фильма «Через вселенные» 2018 года.

Без спойлеров об отсылках и возвращении суперзлодеев

«Нет пути домой» получился ненавязчивым, смешным, местами трагичным и оглядывающимся на актуальную повестку фильмом. В ленте есть много «школьного» юмора, свойственного Пауку, и на каждый серьёзный диалог приходится как минимум одна нелепая, но очаровательная шутка. Однако фильм лишь в первые 20 минут походит на сказочный блокбастер о подростках. Во второй части тональность слегка меняется, становясь мрачной. Хотя в целом атмосфера картины по-прежнему остаётся дружелюбной и доброй. И даже трагедиям отведено не так много времени, как могло бы.

В «Нет пути домой» артисты получили возможность раскрыть свои способности в полной мере. В фильме есть как минимум две сцены, где Холланд и Зендея смогут выдавить слезу у зрителя. Создатели ленты с ностальгической тоской оглядываются на предыдущие картины о Пауках — трилогию Сэма Рэйми с Тоби Магуайром (2002–2007) и дилогию Марка Уэбба с Эндрю Гарфилдом (2012–2014). А самые верные фанаты паучьей вселенной оценят засветившийся в финале классический костюм Питера Паркера с синими вставками. Несомненно усилили актёрский каст вернувшиеся к своим ролям Уиллем Дефо (Зелёный Гоблин) и Альфред Молина (Отто Октавиус). Последний заметно постарел, однако выглядит в кадре внушительно, а Дефо, как будто бы сохранивший былую молодость, может действительно ввести зрителя в ужас своей проникновенной игрой.

Благодаря разросшемуся за годы миру Marvel сценаристы «Нет пути домой» смогли наполнить картину множеством отсылок. К примеру, тётя Мэй говорит Питеру известную фразу «Большая сила — это большая ответственность», которую в других вселенных произносил его дядя Бэн. А злодей Отто Октавиус (он же Доктор Осьминог из фильмов Сэма Рэйми) цитирует самого себя, говоря, что держит в руках «мощь солнца». Именно эти моменты вызывают восторг у зрителей.

После неоднозначных и чересчур пафосных «Вечных» и довольно слабого релиза «Чёрной вдовы» Marvel умудрились соединить эпичность ушедших в прошлое «Мстителей» с наивностью Человека-паука. И хотя от «Нет пути домой» можно было ожидать большего, зрителям окажется достаточно и того, что есть. Сюжет разворачивается быстро и насыщенно, не позволяя расслабиться. А в плане визуальных эффектов на фоне чудес Доктора Стрэнджа высказать претензии можно разве что Ящеру, который выглядит слегка мультяшно. Аналогичные минусы с визуалом можно заметить и в зеркальном измерении Стрэнджа, прорисованном не слишком тщательно. Эти незначительные недостатки можно отнести к спешке авторов: спецэффекты доделывались буквально за считанные дни до премьеры.

Спойлеры «Человека-паука», объяснение концовки и сцены после титров

Снимая фильм, построенный на сюрпризах и отсылках, в Marvel, похоже, не слишком хорошо старались скрывать рабочий процесс. Во время съёмок и рекламной кампании то и дело в Сети всплывали кадры, слухи, возможные сценарии «Нет пути домой» (они, к слову, во многом совпали с сюжетом ленты). И большинство слитых кадров на удивление оказались реальными.

В фильме появляются Октавиус, Ящер (Рис Иванс), Песочный человек (Томас Хейден), Электро (Джейми Фокс), Зелёный Гоблин и даже Сорвиголова в исполнении Мэтта Мердока. Кадры с ним просочились в Сеть примерно за месяц до премьеры. В это же время были слиты фотографии с тремя Человеками-пауками: Холландом, Магуайром и Гарфилдом. И хотя скептики отказывались верить в такой подарок, долгожданная троица действительно появляется в фильме, заставляя зрителей рукоплескать. Магуайр и Гарфилд, всё это время открещивавшиеся от участия в «Нет пути домой», вернулись к роли Паука. В новом фильме они вместе с суперзлодеями попали в прореху мультивселенной и объединили свои силы с Пауком Холланда. Приятным подарком для фанатов станет отношение сценаристов к этим героям: авторы не стали ломать и обесценивать предыдущие версии паучьих фильмов. Напротив, Магуайру и Гарфилду подарили будущее, рассказав зрителям их истории.

Одна из главных фанатских теорий была связана со спасением Эмджэй Пауком Гарфилда. В собственной вселенной девушка Гарфилда Гвен Стэйси погибла, упав с высоты — спасти её он не успел. В «Нет пути домой» аналогичным образом упала Эмджэй, девушка Паука Холланда. Однако последний не успел схватить её из-за Зелёного Гоблина, поэтому на подмогу пришёл Гарфилд.

Ещё одна фанатская теория касалась второго трейлера, из которого вырезали двух Пауков. В сцене финальной битвы Человек-паук Холланда сражался со злодеями в одиночку, а другие герои действительно были вырезаны. При этом в картине они присутствовали в сцене битвы.

Создание мультивселенной в будущем развяжет руки сценаристам. Исходя из финальных «Мстителей» и «Локи», становится понятно, что количество возможных реальностей бесконечно, и они могут пересекаться самыми разными способами. В финале «Нет пути домой» Питер Паркер в своём тройном воплощении помогает злодеям исправиться. Затем их якобы отправляют обратно в свои вселенные, однако там они, согласно канону, гибнут. Поэтому их новые, «излечившиеся» версии, вероятно, попадут в другие измерения и получат второй шанс.

В сцене после титров «Нет пути домой» появляется Веном (Эдди Брок в исполнении Тома Харди). В новой вселенной он лишь погостил и напился, отправившись обратно домой, однако случайно оставил там частичку внеземного Симбиота. Таким образом, в паучьем мире появится свой Веном. Вторая сцена после титров представляет из себя трейлер сольного фильма Доктора Стрэнджа, из которого становится ясно, что события «Нет пути домой» сильно повлияли на течение времени. Именно с этой проблемой, скорее всего, и будет бороться в следующем фильме Стрэндж.