В России стартует прокат нового мультфильма Walt Disney

Незадолго до смерти народная артистка России Нина Русланова снялась в фильме «На Круге» в роли казачки Авдотьи. Он стал последней, незаконченной работой актрисы в кино.

Незадолго до смерти народная артистка России Нина Русланова снялась в фильме «На Круге» в роли казачки Авдотьи. Он стал последней, незаконченной работой актрисы в кино. Из-за смерти актрисы работу над...