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В России стартует прокат нового мультфильма Walt Disney
Кино

В России стартует прокат нового мультфильма Walt Disney

21:33, 23 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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25 ноября в России стартует кинопрокат полуторачасового мультфильма кинокомпании Walt Disney «Энканто». Энканто — это местечко в Колумбии, где живет весьма одарённая на магические способности семья. Единственным исключением в ней становится девочка Мирабель, которой, однако, предстоит спасти своих родственников в этом полном волшебства месте. 

Премьера мультфильма состоялась в концертном зале «Зарядье» в Москве. Мероприятие посетили Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином, актриса Эвелина Блёданс с сыном Семёном, телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов и другие звёзды.

Эвелина Блёданс

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкальный критик, радиоведущий Михаил Козырев с супругой Анастасией и дочерьми

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эвелина Блёданс с детьми

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Анастасия Крайнова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьера анимационного фильма «Энканто»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьера анимационного фильма «Энканто»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьера анимационного фильма «Энканто»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьера анимационного фильма «Энканто»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьера анимационного фильма «Энканто»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьера анимационного фильма «Энканто»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьера анимационного фильма «Энканто»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьера анимационного фильма «Энканто»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьера анимационного фильма «Энканто»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьера анимационного фильма «Энканто»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регина Тодоренко

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьера анимационного фильма «Энканто»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семья Тимура Родригеза

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьера анимационного фильма «Энканто»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьера анимационного фильма «Энканто»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьера анимационного фильма «Энканто»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регина Тодоренко, генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ» Кахабер Абашидзе, Тимур Родригес

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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