В России стартует прокат нового мультфильма Walt Disney

25 ноября в России стартует кинопрокат полуторачасового мультфильма кинокомпании Walt Disney «Энканто». Энканто — это местечко в Колумбии, где живет весьма одарённая на магические способности семья. Единственным исключением в ней становится девочка Мирабель, которой, однако, предстоит спасти своих родственников в этом полном волшебства месте.
Премьера мультфильма состоялась в концертном зале «Зарядье» в Москве. Мероприятие посетили Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином, актриса Эвелина Блёданс с сыном Семёном, телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов и другие звёзды.
Эвелина Блёданс
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Музыкальный критик, радиоведущий Михаил Козырев с супругой Анастасией и дочерьми
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Эвелина Блёданс с детьми
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певица Анастасия Крайнова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премьера анимационного фильма «Энканто»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премьера анимационного фильма «Энканто»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премьера анимационного фильма «Энканто»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премьера анимационного фильма «Энканто»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премьера анимационного фильма «Энканто»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премьера анимационного фильма «Энканто»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премьера анимационного фильма «Энканто»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премьера анимационного фильма «Энканто»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премьера анимационного фильма «Энканто»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премьера анимационного фильма «Энканто»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Регина Тодоренко
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премьера анимационного фильма «Энканто»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Семья Тимура Родригеза
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премьера анимационного фильма «Энканто»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премьера анимационного фильма «Энканто»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премьера анимационного фильма «Энканто»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Регина Тодоренко, генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ» Кахабер Абашидзе, Тимур Родригес
Сергей Лантюхов/NEWS.ru