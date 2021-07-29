В России представили трейлер третьей части «Последнего богатыря»

Миллионы интернет-пользователей первыми могут увидеть кадры одного из самых ожидаемых фильмов 2021 года в социальной сети «Одноклассники».

Disney и «Одноклассники» представили первый трейлер третьей части сказочной саги «Последний богатырь» — «Последний богатырь: Посланник Тьмы».

Первая часть сказочного приключения Disney вышла в прокат в октябре 2017 года, вторая — в декабре 2021 года. Оба фильма установили многочисленные рекорды в отечественном прокате. Третья часть — это завершение истории полюбившихся многим персонажей, которое готовит для зрителей множество смешных моментов и непредсказуемых сюжетных поворотов.

По сюжету главный герой Иван (Виктор Хориняк) наконец-то обрёл «силушку богатырскую» и победил злого чародея Роголеба, а теперь всё Белогорье готовится к его свадьбе с Василисой (Мила Сивацкая). Однако в самый разгар подготовки к торжеству невесту похищают.

В погоне за возлюбленной Иван с друзьями оказывается в современной Москве — волшебном мире для жителей Белогорья. Но, как выясняется, в этом мире бок о бок с обычными людьми живут герои старых сказок. И они, конечно, помогут главному герою окончательно победить древнюю Тьму.

Первый официальный трейлер фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы» эксклюзивно появился в группе Disney Россия . Его можно посмотреть десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях OK на iOS и Android и на большом экране в приложении «OK Видео» на Smart TV и Android TV.

В широкий прокат картина выйдет 23 декабря 2021 года.