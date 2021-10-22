Харламов впервые рассказал о скандалах с Асмус

Гарик Харламов впервые рассказал, как на самом деле проходила его семейная жизнь с Кристиной Асмус. Артист в эфире YouTube-шоу «Ошуительное Хоу» признался, что в его семье кипели нешуточные скандалы и не обходилось без ругани.

Пара объявила о расставании в прошлом году после семи лет совместной жизни. Они всегда казались примерными супругами, их отношения протекали без громких публичных скандалов. Однако, уверяет юморист, никто не знал, что творится за закрытыми дверьми.

Откровенничать Харламова заставила новость о том, что некий мужчина после ссоры с женой прошёл пешком 450 километров, чтобы успокоиться.

У меня когда-то было две жены. Так вот со второй мы очень разругались, и я прошёл всего «Ассасина» (игра Assassin's Creed), — высказался о своём разводе артист.

После расставания супруги не стали вдаваться в подробности развода. Некоторые посчитали, что Харламов не стал жить с Асмус после откровенных сцен в фильме «Текст». Но знающие близко пару приятели уверяют, что решение артистов расстаться было обоюдным. По их словам, этот шаг был обдуман довольно давно, ещё за год до того, как о нём стало известно.

Сейчас Харламов встречается с Екатериной Ковальчук, ради которой похудел почти на два десятка килограммов.

Ранее Павел Воля в очередной раз высмеял своего товарища по Comedy Club Гарика Харламова. В свойственной ему манере комик рассказал, из-за чего на самом деле рухнул брак его друга и актрисы Кристины Асмус.