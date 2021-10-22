Харламов впервые рассказал о скандалах с Асмус

Гарик Харламов впервые рассказал, как на самом деле проходила его семейная жизнь с Кристиной Асмус. Артист в эфире YouTube-шоу «Ошуительное Хоу» признался, что в его семье кипели нешуточные скандалы и не обходилось без ругани.
Пара
Откровенничать Харламова заставила новость о том, что некий мужчина после ссоры с женой прошёл пешком 450 километров, чтобы успокоиться.
У меня когда-то было две жены. Так вот со второй мы очень разругались, и я прошёл всего «Ассасина» (игра Assassin's Creed), — высказался о своём разводе артист.
После расставания супруги не стали вдаваться в подробности развода. Некоторые посчитали, что Харламов не стал жить с Асмус после откровенных сцен в фильме «Текст». Но знающие близко пару приятели уверяют, что решение артистов расстаться было обоюдным. По их словам, этот шаг был обдуман довольно давно, ещё за год до того, как о нём стало известно.
Сейчас Харламов встречается с Екатериной Ковальчук, ради которой похудел почти на два десятка килограммов.
Ранее Павел Воля в очередной раз высмеял своего товарища по Comedy Club Гарика Харламова. В свойственной ему манере комик рассказал, из-за чего на самом деле рухнул брак его друга и актрисы Кристины Асмус.