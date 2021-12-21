Киркоров озвучил вопрос Путину про ужас перед пресс-конференцией президента

Российский певец Филипп Киркоров озвучил вопрос, который хотел бы задать президенту Владимиру Путину в ходе пресс-конференции лидера страны, запланированной на 23 декабря. Артист заявил, что его волнуют сроки окончания «ужаса, связанного с пандемией». Телеведущий Константин Ивлев сказал, что предпочёл бы поздравить Владимира Путина с Новым годом и пожелать ему здоровья. Певица Анна Белан, сестра наставника «Голоса» Димы Билана, призналась, что ничего бы не смогла спросить у президента, поскольку стесняется главу государства. Об этом звёзды рассказали в беседе с NEWS.ru.

Я бы спросил, как скоро закончится этот ужас, связанный с пандемией? И когда мы сможем вздохнуть свободно все без масок? Давайте приложим все усилия, чтобы люди перестали болеть и умирать. Это самое главное, — отметил Филипп Киркоров.

Телеведущий, шеф-повар Константин Ивлев сказал, что у него «нет наболевшего вопроса президенту».

Я бы просто поздравил его с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и никогда не терять вкус к жизни. Сто процентов! — заявил Константин Ивлев.

Сестра Димы Билана Анна Белан считает, что ничего не смогла бы спросить у Владимира Путина, поскольку «очень стесняется» его.

Я думаю, что ничего не смогла бы спросить, так как очень боюсь, вернее, стесняюсь Владимира Владимировича. Все слова и мысли улетучились бы из головы совершенно точно. Стояла бы и улыбалась по-глупому, — призналась певица.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что 22 декабря Владимир Путин проведёт подготовительную работу к большой пресс-конференции, которая состоится в Манеже 23 декабря. Журналистам, желающим принять в ней участие, нужно будет сдать три ПЦР-теста на коронавирус.

В мероприятии примут участие в том числе журналисты СМИ — иностранных агентов, так как этот статус не является запретом на работу. На данный момент реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включает 103 издания и физлица. В 2021-м свободной аккредитации на пресс-конференцию не будет, Кремль сам выберет представителей СМИ для освещения мероприятия.