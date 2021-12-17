Киркоров призвал молиться за госпитализированную Тарасову

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал в беседе с NEWS.ru госпитализацию советского тренера по фигурному катанию и председателя жюри шоу «Ледниковый период» Татьяны Тарасовой, которую вынужден был заменить в финале телепроекта. Артист подтвердил, что Тарасова пропустила съёмки в «Ледниковом периоде» из-за того, что попала в больницу, и призвал молиться за Татьяну Анатольевну.

Она действительно в больнице. Молитесь. Дай бог, всё будет хорошо, — заявил Филипп Киркоров.

В последнее время 74-летняя Татьяна Тарасова болеет и передвигается на инвалидной коляске. Именно в таком виде её недавно увидели зрители в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ.

Накануне Тарасова вышла на связь с поклонниками впервые после госпитализации и рассказала о своём самочувствии. Она поблагодарила всех за беспокойство и заверила, что с ней всё в порядке.

Ранее продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух, говоря об отсутствии Татьяны Тарасовой, не смог сдержать эмоций на записи финала шоу и расплакался. Зрители подбодрили спортсмена аплодисментами. Ведущие Алина Загитова и Алексей Ягудин выразили надежду, что восьмой сезон популярного проекта не станет последним.