Песков рассказал, когда Путин начнёт подготовку к большой пресс-конференции

22 декабря президент России Владимир Путин проведёт подготовительную работу к большой пресс-конференции. Сегодня он встретится с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым, у главы государства также запланирован международный телефонный разговор. Будут и другие встречи, которые пройдут в закрытом формате, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Сегодня ряд рабочих встреч запланирован у президента в Кремле. Опубличим его встречу с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Будут другие встречи, но они закрытые, — сказал Песков.

Он добавил, что информация о международном телефонном разговоре президента появится во второй половине дня.

Большая пресс-конференция Путина пройдёт 23 декабря в Манеже. Ранее стало известно, что журналистам, желающим принять в ней участие, нужно будет сдать три ПЦР-теста на коронавирус.

В мероприятии примут участие в том числе журналисты СМИ — иностранных агентов, так как этот статус не является запретом на работу. На данный момент реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включает 103 издания и физлица. В 2021-м свободной аккредитации на пресс-конференцию не будет, Кремль сам выберет представителей СМИ для освещения мероприятия.