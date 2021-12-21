«Пользуется авторитетом»: Пашаев рассказал, как Ефремов встретит Новый год

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии общего режима, «хорошо встретит» Новый год, так как пользуется авторитетом среди сокамерников, рассказал NEWS.ru экс-адвокат артиста Эльман Пашаев. По его словам, актёр делает всё, что позволяет закон, даже снял фильм. Юрист отметил, что исправительное учреждение в Белгородской области, где содержится Ефремов, одно из лучших по сравнению с остальными.

Я уверен, что Ефремов хорошо встретит Новый год, у него всё будет хорошо. Он пользуется авторитетом среди сокамерников, говорят, что всё нормально. Всё, что позволяет закон, он делает, недавно даже фильм снял. У него есть все условия, там же Павел Мамаев и Александр Кокорин сидели. Есть специальные колонии, куда часто журналисты ходят, чтобы показать, как у нас хорошо заключённые содержатся. С другой стороны, Ефремов же не простой гражданин, заслуженный артист России, он сможет жить нормально там, не глупый человек, — подчеркнул Пашаев.

15 сентября 2021 года Второй кассационный суд в Москве отказался смягчить Ефремову приговор в виде 7,5 года лишения свободы. Об этом суд просили в том числе 46 деятелей культуры, вступившихся за артиста: Александр Домогаров, Сергей Безруков, Константин Хабенский и другие.

Против уменьшения срока заключения и перевода актёра из колонии общего режима в колонию-поселение выступили прокурор, заявивший о бесполезности Ефремова для общества, и адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников погибшего в ДТП водителя-курьера Сергея Захарова.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Largus. Захаров от полученных травм скончался в больнице. Актёр в момент аварии был пьян.

Ранее фильм «Евангелие от Фёдора», сценарий к которому написал Ефремов, находясь в ИК-4 в Белгородской области, взял приз на всероссийском конкурсе ФСИН «Преступление и наказание». Семиминутная лента стала победителем в номинации за лучший монтаж. Одну из ролей в фильме исполнила младшая дочь артиста — Вера.