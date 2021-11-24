Снятый по сценарию Михаила Ефремова фильм получил приз на конкурсе ФСИН

Фильм «Евангелие от Фёдора», сценарий к которому написал актёр Михаил Ефремов, находясь в ИК-4 в Белгородской области, взял приз на всероссийском конкурсе ФСИН «Преступление и наказание». Семиминутная лента стала победителем в номинации за лучший монтаж. Одну из ролей в фильме исполнила младшая дочь артиста — Вера, сообщила пресс-служба УФСИН по Белгородской области.

Конкурс был посвящён 200-летию со дня рождения писателя Фёдора Достоевского.

Сценарий к фильму «Евангелие от Федора» написали участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности ИК-4 Михаил Ефремов и Михаил Зеленский. Кроме того, Михаил Ефремов также озвучил его, — говорится в сообщении.

Ефремов и Зеленский за победу получили памятные подарки.

Роль Сони Мармеладовой досталась дочери актёра. Она специально для этого фильма прислала видеозапись в ИК по электронной почте. В роли следователя Порфирия Петровича снимался сотрудник колонии Алексей Бондарев.

Михаил Ефремов, по вине которого погиб курьер Сергей Захаров, отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП.

Как сообщалось, 15 сентября Второй кассационный суд в Москве отказался смягчить приговор актёру. Против уменьшения срока заключения и перевода артиста из колонии общего режима в колонию-поселение выступили прокурор и адвокат родственников погибшего Александр Добровинский.