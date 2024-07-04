ВВС Украины понесли самые большие потери: новости СВО на утро 4 июля

Фото: МЧС Украины

Вооруженные силы России нанесли неприемлемые потери украинским военно-воздушным силам, заявил обозреватель издания Forbes Дэвид Экс. Журналист отметил, что в распоряжении ВСУ остается мало вертолетов и истребителей, которые нечем заменить.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 3 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о потерях ВВС Украины

Дэвид Экс отметил, что потери являются неприемлемыми для потрепанных украинских ВВС и бригад армейской авиации. В их распоряжении есть всего несколько десятков вертолетов МиГ и истребителей типа Су, и при этом их ничем нельзя заменить, подчеркнул он. У армии есть около 50 Ми-24, но с увеличением этого числа также могут возникнуть трудности, заключил обозреватель.

Как ВСУ атаковали РФ

Дрон-камикадзе, принадлежащий ВСУ, атаковал частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате взрыва пострадала женщина. С ранением кисти руки пострадавшую доставили в районную больницу.

Фото: МО Украины

Несовместимые с жизнью травмы получил в ходе выполнения боевой задачи 24-летний боец территориальной самообороны Белгородской области, сообщил Вячеслав Гладков. Его товарища госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. Он получил баротравму, но врачи оценивают его состояние как стабильное.

Гладков принес соболезнования родственникам погибшего, отметив, что свою семью молодой человек создать не успел. Губернатор также сообщил, что отцу, матери и младшей сестре бойца будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Международное агентство по атомной энергии проинформировано об ударах беспилотниками по подстанции в Энергодаре, в результате которых пострадали восемь сотрудников, сообщило МАГАТЭ. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси предупреждает, что повторяющиеся атаки дронов представляют угрозу ядерной безопасности и должны быть прекращены.

МАГАТЭ сообщило, что организация была проинформирована сотрудниками Запорожской АЭС о том, что 3 июля вблизи площадки было нанесено несколько ударов дронов ВСУ. В результате этих атак пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре, также они спровоцировали пожары в лесу рядом с распределительным пунктом ЗАЭС.

Что предложила Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе двусторонних переговоров в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане объявил российскому лидеру Владимиру Путину, что Анкара может помочь достичь соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. На встрече также обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией.

Фото: kremlin.ru Реджеп Эрдоган, Владимир Путин

Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать работать на установление мира в регионе и во всем мире. Он отметил, что турецкая сторона может способствовать достижению соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, начиная с договоренностей о прекращении боевых действий, а затем переходя к мирному соглашению. Эрдоган выразил уверенность, что справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен.

Президент Турции снова захотел стать посредником между Москвой и Киевом, считает первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с NEWS.ru парламентарий предположил, что в этом заключается основной посыл слов турецкого лидера о «справедливом мире» на Украине.

По словам Новикова, не совсем понятно, что Эрдоган подразумевает под Украиной. Как уточнил парламентарий, Украина не представляет из себя чего-то целостного. Депутат отметил, что отдельно существует народ, а отдельно киевские власти.

Что Шольц думает о капитуляции Украины

Германия никогда не сможет поддержать установление режима прекращения огня на Украине, которое будет вести к капитуляции Киева, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также снова подверг критике мирную инициативу Владимира Путина по Украине.

Получит ли Киев долговременную военную помощь

Страны — члены НАТО не смогли согласовать план по военной поддержке Украины в течении нескольких лет, сообщает информационное агентство DPA. Отмечается, что взять на себя многолетние финансовые обязательства участников Североатлантического альянса пытался убедить его генеральный секретарь Йенс Столтенберг, но у него это не получилось.

Также отмечается, что страны Альянса договорились выделить Киеву €40 млрд в рамках военной помощи на следующий год. Тем не менее к соглашению о том, какую именно долю внесет каждое государство в данный пакет, прийти не удалось.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Куда пропадают деньги Запада для ВСУ

Семья президента Украины Владимира Зеленского держит европейских налогоплательщиков за идиотов и обдирает их на никому не нужные боевые действия, развязанные против России и русских, заявил NEWS.ru сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По его словам, украинские власти пытаются отвлечь внимание от своего «глобального воровства».

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru вспомнил старую украинскую шутку: «Если бы я стал царем, то взял бы 100 рублей и сбежал». По его словам, эта шутка отражает черты украинских властей.

Читайте также:

Налет на город-герой и Подмосковье, диверсант: как ВСУ атакуют РФ 3 июля

Битва за Часов Яр 3 июля: тяжелое бегство ВСУ, установка флагов ВДВ и РФ

Бои в Харьковской области 3 июля: ВСУ наращивают атаки, отступают ли ВС РФ