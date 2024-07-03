Шольц высказал свое отношение к капитуляции Украины Шольц: Берлин не поддержит перемирие, ведущее к капитуляции Киева

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц и Владимир Зеленский

Германия никогда не сможет поддержать установление режима прекращения огня на Украине, которое будет вести к капитуляции Киева, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также снова подверг критике мирную инициативу президента РФ Владимира Путина по Украине.

На мой взгляд, перемирие, которое нацелено на капитуляцию Украины, мы в Германии никогда не можем поддержать, — сказал Шольц.

14 июня Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Москва делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Перед этим Путин призвал Киев отвести войска из новых регионов России. По словам президента, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предложение Путина, заявил, что оно представляет собой «ультимативное послание». По его словам, оно не отличается от предыдущих.

Политолог Сергей Марков после этого предупреждал, что Украина в ответ на мирное предложение может отреагировать истерикой. Несмотря на подобную реакцию, Запад все же может начать переговоры с Москвой, убежден он.