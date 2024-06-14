Политолог назвал возможную реакцию Украины на мирное предложение Путина Политолог Марков: Украина устроит истерику в ответ на мирное предложение Путина

Фото: Kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС

Владимир Путин на встрече с руководством МИД

Украина может отреагировать истерикой в ответ на мирное предложение президента России Владимира Путина, рассказал Lenta.ru политолог Сергей Марков. По его словам, несмотря на это Запад все же может начать переговоры с Россией.

Украина на предложение Путина отреагирует истерикой. Там только 20 % населения считают, что последние два года страна движется в правильном направлении, так что это абсолютно разрушенная страна с руководством, которое не в состоянии осознавать реальность, — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что власти Украины могут заявить, что конфликт завершится только при соблюдении условий, выдвинутых президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, они могут назвать неприемлемым такое предложение России.

Запад скажет примерно то же самое. Но начнет вести закрытые переговоры, — добавил Марков.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. По словам Путина, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.