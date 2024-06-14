Зеленский ответил на предложение Путина о мире Зеленский назвал мирные предложения Путина «ультиматумом»

Фото: Офис Президента Украины

Предложение президента России Владимира Путина по завершению конфликта на Украине является «ультимативным посланием», заявил глава Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит Reuters, оно не отличается от предыдущих и этому не стоит доверять.

Это ультимативные послания, которые не отличаются от предыдущих, — приводит агентство заявление Зеленского.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новая инициатива Путина об урегулировании конфликта не содержит «мирного предложения». Подоляк считает, что руководство России не способно адекватно оценивать реалии.

Ранее Путин заявил, что перед началом переговоров с Украиной Киев должен полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, также Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО.

Политолог Сергей Марков после этого предупреждал, что Украина в ответ на мирное предложение может отреагировать истерикой. Несмотря на подобную реакцию, Запад все же может начать переговоры с Москвой, убежден он.

В противном случае в состав России войдет Харьковская область, считает Марков. Политолог предположил, что случиться это может уже через полгода.