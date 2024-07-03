Турция предложила заложить основу для переговоров России и Украины

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе двусторонних переговоров в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане объявил российскому лидеру Владимиру Путину, что Анкара может помочь достичь соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турецкого президента. На встрече также обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией.

Президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать работать на установление мира в регионе и во всем мире. Он отметил, что турецкая сторона может способствовать достижению соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, начиная с договоренностей о прекращении боевых действий, а затем переходя к мирному соглашению. Эрдоган выразил уверенность, что справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган затронули тему Сирии и Израиля. Еще одной темой переговоров стала борьба с терроризмом.

До этого Реджеп Эрдоган пригласил Владимира Путина посетить Турцию в кратчайшие сроки. Кроме того, он отметил, что в отношениях с Россией Турция стремится достичь товарооборота в $100 млрд. Также Эрдоган ожидает серьезные шаги от Москвы по строительству второй АЭС на берегу Черного моря около турецкого Синопа.

Также Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует готовность президента Турции к диалогу с Сирией по нормализации двусторонних отношений. По его словам, Москва прилагает для этого много усилий.