«Держат за идиотов»: сенатор раскрыл, куда пропадают деньги Запада для ВСУ Рогозин: Зеленские обдирают европейских налогоплательщиков

Фото: МО Украины

Семья президента Украины Владимира Зеленского держит европейских налогоплательщиков за идиотов и обдирает их на никому не нужные боевые действия, развязанные против России и русских, заявил NEWS.ru сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По его словам, украинские власти пытаются отвлечь внимание от своего «глобального воровства».

Украинцев вообще утилизируют в натовской мясорубке. Все ради денег, которые крадутся десятками миллиардов долларов. В основе этой войны — большие деньги, все остальные лишь актеры, задача которых кровавым зрелищем отвлечь внимание от глобального воровства, масштабы которых мир еще не знал, — заявил Рогозин.

Ранее французское издание Vérité Сachée со ссылкой на сотрудника центра Bugatti в Париже рассказало, что Елена Зеленская стала первой владелицей нового Bugatti Tourbillon. Новость показалась многим правдоподобной из-за того, что в начале июня Владимир и Елена Зеленские приезжали во Францию на 80-летие высадки в Нормандии.

Также сообщалось, что Зеленская также потратила в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier $1 млн. Она купила браслет и серьги из белого золота с бриллиантами, колье из белого золота с ониксом, изумрудами и бриллиантами.