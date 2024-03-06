Зеленская не хочет сидеть с Навальной: ревность или тонкий расчет?

Фото: Tarasov/Keystone Press Agency.Global Look Press

Елена Зеленская

Завтра, когда в Москве будет глубокая ночь, президент Джо Байден обратится к конгрессу со своим посланием. Учитывая проблемы нынешней вашингтонской администрации, этому выступлению придают особое значение. А потому его сопровождают серией пиаровских трюков, один из которых уже не состоится. Пиарщики Байдена хотели посадить рядом двух дам — Елену Зеленскую и Юлию Навальную.

По их задумке, это должно было символизировать, что у нынешней американской политики привлекательное женское лицо. Но не получилось: госпожа Зеленская отказалась присутствовать, сославшись на свой — только не смейтесь — плотный график. На самом деле у такого отказа совсем другие причины.

Женская ревность

Конечно, каждой из двух приглашенных блондинок хотелось бы быть, как выражаются американцы, невестой на каждой свадьбе. То есть оказаться в центре внимания. А потому в попытке американцев свести ее с Навальной первая леди Украины увидела намерение принизить ее значение и официальный статус. Ведь она уже неоднократно выполняла сольную миссию «охмурения» западной аудитории, распространения разного рода ложных сентиментальных нарративов.

А тут ее сажают рядом с дамой, которая пока полностью зависит от американских спонсоров и сценаристов. Добро бы Навальную посадили рядом, например, со Светланой Тихановской, также символическим лидером эмигрантской оппозиции. Но Тихановскую, видимо, в Вашингтоне сочли отыгранным вариантом. И на выступление Байдена вообще не позвали. В результате Елену Зеленскую не устроил даже тот факт, что рядом с ней и Навальной должна была расположиться и первая леди Америки, доктор Джил Байден.

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press Юлия Навальная

Или приказ из Киева

Но возможно, что мнением самой Елены Зеленской никто не интересовался. Просто она получила приказ из Киева показным образом проигнорировать приглашение.

Дело в том, что сейчас киевские власти стремятся показать американцам свое неудовольствие тем обстоятельством, что администрация США не может выделить Украине обещанные $60 млрд. Вот и теперь вопрос отложен на апрель, но нет никакой гарантии, что и тогда демократы и республиканцы сторгуются.

Понятно, что крайне раздосадованные отсутствием денег члены команды Зеленского начинают капризничать. Хвост опять старается вилять собакой. Соло первой скрипки в этой связи пытается исполнять министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он авторитетно заявил, что нет смысла пока заключать договор с Соединенными Штатами о гарантиях безопасности Украине, так как неясно, какие ресурсы на поддержку Киева сможет выделять Вашингтон. Тот самый случай, когда утром деньги, а вечером, может быть, договор.

Украинские власти, понимая, в какой степени Байден стал их заложником, откровенно его шантажируют. И отказ «перегруженной мероприятиями» Елены Зеленской присутствовать на бенефисе Хозяина прекрасно вписывается в такую политику мелких мстительных украинских уколов.

Все куда серьезнее

Конечно, американцы, планируя свести двух дам рядом, лишний раз показали свое снисходительное отношение к собственным «клиентам», которые для Вашингтона все в одной цене и во временном использовании. Конспирологи уже объясняют демарш Зеленской тем, что якобы англосаксонское лобби присмотрело преемника Зеленского — генпрокурора Украины Андрея Костина. И вот с ним якобы уже успел войти в контакт во время своей поездки в Киев Христо Грозев — хороший знакомый Юлии Навальной.

Фото: Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press Елена Зеленская

Но вслух о таком повороте, конечно, никто не скажет. И в ходу будет версия, что Зеленскую не устроило то обстоятельство, что покойный Навальный как-то признал Крым российской территорией.

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