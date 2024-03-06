Завтра, когда в Москве будет глубокая ночь, президент Джо Байден обратится к конгрессу со своим посланием. Учитывая проблемы нынешней вашингтонской администрации, этому выступлению придают особое значение. А потому его сопровождают серией пиаровских трюков, один из которых уже не состоится. Пиарщики Байдена хотели посадить рядом двух дам — Елену Зеленскую и Юлию Навальную.
По их задумке, это должно было символизировать, что у нынешней американской политики привлекательное женское лицо. Но не получилось: госпожа Зеленская отказалась присутствовать, сославшись на свой — только не смейтесь — плотный график. На самом деле у такого отказа совсем другие причины.
Женская ревность
Конечно, каждой из двух приглашенных блондинок хотелось бы быть, как выражаются американцы, невестой на каждой свадьбе. То есть оказаться в центре внимания. А потому в попытке американцев свести ее с Навальной первая леди Украины увидела намерение принизить ее значение и официальный статус. Ведь она уже неоднократно выполняла сольную миссию «охмурения» западной аудитории, распространения разного рода ложных сентиментальных нарративов.
А тут ее сажают рядом с дамой, которая пока полностью зависит от американских спонсоров и сценаристов. Добро бы Навальную посадили рядом, например, со Светланой Тихановской, также символическим лидером эмигрантской оппозиции. Но Тихановскую, видимо, в Вашингтоне сочли отыгранным вариантом. И на выступление Байдена вообще не позвали. В результате Елену Зеленскую не устроил даже тот факт, что рядом с ней и Навальной должна была расположиться и первая леди Америки, доктор Джил Байден.
Или приказ из Киева
Но возможно, что мнением самой Елены Зеленской никто не интересовался. Просто она получила приказ из Киева показным образом проигнорировать приглашение.
Дело в том, что сейчас киевские власти стремятся показать американцам свое неудовольствие тем обстоятельством, что администрация США не может выделить Украине обещанные $60 млрд. Вот и теперь вопрос отложен на апрель, но нет никакой гарантии, что и тогда демократы и республиканцы сторгуются.
Понятно, что крайне раздосадованные отсутствием денег члены команды Зеленского начинают капризничать. Хвост опять старается вилять собакой. Соло первой скрипки в этой связи пытается исполнять министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он авторитетно заявил, что нет смысла пока заключать договор с Соединенными Штатами о гарантиях безопасности Украине, так как неясно, какие ресурсы на поддержку Киева сможет выделять Вашингтон. Тот самый случай, когда утром деньги, а вечером, может быть, договор.
Украинские власти, понимая, в какой степени Байден стал их заложником, откровенно его шантажируют. И отказ «перегруженной мероприятиями» Елены Зеленской присутствовать на бенефисе Хозяина прекрасно вписывается в такую политику мелких мстительных украинских уколов.
Все куда серьезнее
Конечно, американцы, планируя свести двух дам рядом, лишний раз показали свое снисходительное отношение к собственным «клиентам», которые для Вашингтона все в одной цене и во временном использовании. Конспирологи уже объясняют демарш Зеленской тем, что якобы англосаксонское лобби присмотрело преемника Зеленского — генпрокурора Украины Андрея Костина. И вот с ним якобы уже успел войти в контакт во время своей поездки в Киев Христо Грозев — хороший знакомый Юлии Навальной.
Но вслух о таком повороте, конечно, никто не скажет. И в ходу будет версия, что Зеленскую не устроило то обстоятельство, что покойный Навальный как-то признал Крым российской территорией.
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