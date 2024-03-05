Новые приключения Петрова и Боширова: разведчики могли пленить Зеленского?

Фото: Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

«Профессиональный разоблачитель» Христо Грозев (внесен минюстом РФ в список иноагентов) напомнил о себе новой сенсацией. Он уверяет, что еще до начала СВО в Киев якобы был направлен российский элитный спецназ, целью которого была нейтрализация украинского руководства, начиная с Владимира Зеленского. Причем по Грозеву выходит, что на такую операцию были ангажированы проверенные кадры, включая небезызвестных Боширова и Петрова. Но в Киеве, мол, ничего не вышло, часть бойцов, дескать, погибла. Но вот оставшиеся представляют большую опасность, в том числе, видимо, и для самого расследователя.

Помним обещании Путина

Конечно, только с течением времени станут понятны многие нюансы ситуации, которая предшествовала нашей СВО. Но вот что примечательно. Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет, посетивший Москву в самом начале СВО, стал выяснять у Владимира Путина, не готовят ли наши спецслужбы покушение на Зеленского, и получил твердый отрицательный ответ. И когда израильтянин, по его словам, попросил Путина не убивать Зеленского, наш лидер подтвердил отсутствие такого намерения.

А Владимир Путин известен как политик, который всегда держит свое слово. И ведь он мог уйти от твердого обещания Беннету, но не сделал этого. Впоследствии Зеленский уверенно демонстрировал себя на фронте, ничего фактически не опасаясь.

Согласитесь, как-то нелогично вначале рисковать элитным спецназом, а потом отказываться от самой идеи ликвидации того же Зеленского, хотя в ходе войны это можно было бы сделать «малой кровью». Но у Грозева требовать объяснение такого несоответствия бесполезно, он решает другие задачи.

Фото: ANDY RAIN/ EPA/TASS Христо Грозев

Перевод стрелок

«Рисовать» российскую угрозу можно по-разному. Грозеву обычно поручают работать в области откровенной конспирологии. Вот и на этот раз он вдохновенно создает картину масштабной террористической деятельности российских спецслужб, причем приплетенная операция в Киеве выглядит просто частью широкого полотна.

Все строится по обычному рецепту с оговорками в стиле «но это не точно». Собираются в одну кучу прежние ничем не доказанные акции, упорно приписываемые нам. А для большего эффекта из тени выводятся фигуры двух наших деятелей, которые известны (а скорее, навязаны) западному обывателю, а потому призваны придать домыслам Грозева хоть какую-то фактурную солидность.

Ясно, что сверхзадачей очередной демонстрации Грозевым своей особой осведомленности является нескрываемая попытка перевести стрелки. Отвлечь внимание от ситуации в Киеве и от атак на мирные российские города.

Не хватает только заявления, что это все те же Боширов и Петров специально взорвали Дарью Дугину и подготовили убийцу Владлена Татарского. Но это, видимо, материал для следующей главы.

Оруженосец гибридной войны

Христо Грозев в своей работе не чурается откровенно грязными вымыслами, дабы западные СМИ могли бы с чистой совестью цитировать уже запущенный нарратив. Тем более что теперь через вдову Навального его, видимо, будут усиленно вводить в круг нашей «выездной» оппозиции. Пока же ему доверено максимально нагнетать ситуацию в преддверии наших президентских выборов. Но что будет дальше?

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