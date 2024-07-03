Атаковавший Белгородскую область дрон ВСУ ранил женщину и повредил дома

Фото: МО Украины

Дрон-камикадзе, принадлежащий ВСУ, атаковал частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате взрыва пострадала женщина. С ранением кисти руки пострадавшую доставили в районную больницу.

В результате взрыва ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением кисти попутным транспортом доставили в районную больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно, — отметил Гладков.

По словам губернатора, в селе повреждения зарегистрированы в двух частных домах: повреждены кровли, надворные постройки и заборы, а также разбиты окна. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется, добавил он.

Ранее российская система противовоздушной обороны предотвратила атаку Вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район. На подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Гладков сообщил, что окраина города Шебекино попала под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. По его словам, на сельхозпредприятии трое сотрудников получили различные осколочные ранения.