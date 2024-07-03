Система ПВО отразила атаку ВСУ на российский регион Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система противовоздушной обороны предотвратила атаку Вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, на подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал он.

Гладков отметил, что в результате атаки загорелись шины на станции техобслуживания. По его словам, автомеханики быстро отреагировали на случившееся — вызвали на место происшествия оперативные службы и вывели людей из здания. Сейчас пожарные расчеты тушат пожар.

Кроме того, обломки повредили крышу помещения на территории одного из промышленных предприятий. Также отмечается, что в трех частных домах посечены кровли и фасады, повреждения получили 27 автомобилей.

В Белгородском районе на текущий момент выявлены следующие повреждения: в селе Репное осколками посечен один автомобиль, в селе Таврово посечена кровля частного дома, в поселке Дубовое пробита кровля частного дома и повреждены два автомобиля, — добавил глава региона.

Гладков ранее сообщил, что окраина города Шебекино попала под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. По его словам, на сельхозпредприятии трое сотрудников получили различные осколочные ранения.