Российский город попал под обстрел ВСУ Гладков: окраина Шебекино попала под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Окраина города Шебекино попала под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, на сельхозпредприятии трое сотрудников получили различные осколочные ранения.

В результате прилета снаряда произошло возгорание на территории сельхозпредприятия. Трое сотрудников получили различные осколочные ранения. По данным медицины катастроф, у двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего — легкая. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается, — сообщил он.

По его словам, очаг возгорания оперативно потушили пожарные расчеты. Он добавил, что на территории предприятия также поврежден грузовой автомобиль.

Ранее Гладков рассказал, что вооруженные силы Украины атаковали село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. ВСУ использовали FPV-дроны. Пострадали два мирных жителя в частном доме, уточнил глава региона.

До этого он рассказал, что Вооруженные силы Украиныударили беспилотником по припаркованному возле многоквартирных домов автомобилю в Грайвороне. В результате детонации взрывного устройства пострадала местная жительница, она получила закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение ноги.