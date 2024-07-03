Бои в Харьковской области 3 июля: ВСУ наращивают атаки, отступают ли ВС РФ

Фото: Александр Река/ТАСС

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости и события в Харьковской области сегодня, 3 июля 2024 года. Какую информацию они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и обстановка в Харьковской области в среду

«На Волчанском направлении продолжаются бои в н. п. Волчанск. Штурмовые группы „северян“ заняли одно здание в районе многоэтажек и с боями продвигаются в юго-западном направлении. Ввиду отсутствия альтернативных путей противник продолжает перебрасывать подкрепление через реку Волчью, теряя при этом более половины личного состава. В результате огневого поражения артиллерией Бесстрашных уничтожено до 15 нацистов. За сутки Бесстрашным удалось закрепиться, нарастить численность личного состава и расширить плацдарм на глубину до 50 метров на левом берегу р. Северский Донец в районе н. п. Бугроватка. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 100 метров», — пишет «Северный ветер».

Авторы канала отметили, что на Липцевском направлении обстановка без существенных изменений.

«Противник малыми группами продолжает перебрасывать подкрепление для штурма н. п. Глубокое. Одна из таких попыток сорвана артиллерией группировки „Север“, уничтожено до 7 нацистов и 2 пикапа. Российской авиацией ударами ФАБ-1500 уничтожено два пункта дислокации 13-й бригады НГУ. Потери противника составили до 70 боевиков. За прошедшие сутки потери противника составили до 150 человек. Также вскрыто и уничтожено: гаубица „Мста-Б“ в районе н. п. Стогней; ЗРПК „Тунгуска“; САУ 2С1 „Гвоздика“; гаубица Д-30; гаубица Д-20 в районе н. п. Липцы; четыре 120-мм миномета в районе н. п. Волчанск, Веселое, Русские Тишки и Нескучное; шесть единиц автомобильной техники», — передает «Северный ветер».

Фото: Александр Река/ТАСС

Авторы канала также подчеркнули, что на всех направлениях ВСУ перешли к тактике наращивания количества контратак малыми группами.

«Таким образом враг надеется медленно продавливать нашу оборону. Для этого постепенно перебрасывает на ЛБС спецподразделения ССО, „Кракен“ и др. Командование ВСУ готово жертвовать любым количеством личного состава для достижения хотя бы минимальных результатов. В это время российская авиация и артиллерия делают свое дело, уничтожая противника, а штурмовики группировки „Север“ медленно, но верно дожимают врага в Волчанске», — добавил «Северный ветер».

WarGonzo передает, что российским войскам удалось улучшить свои позиции на некоторых участках, но в целом ЛБС существенных изменений не претерпела.

«В районе населенного пункта Глубокое также продолжаются бои, ВСУ не оставляют попыток выбить российские войска с занятых позиций», — добавил источник.

Readovka передает, что в Волчанске продолжаются ожесточенные бои — ВСУ не теряют надежды добиться улучшения своего положения путем контратак.

Фото: МО Украина

«Восточнее города противник также пытается нащупать слабые места в обороне русских войск. В результате подтягивания резервов к местам боев ВСУ оголили свой фланг, находящийся западнее Волчанска. Этим воспользовались ВС РФ и после форсирования Северского Донца заняли плацдарм напротив поселка Прилипка. Опасность сложившейся для Киева ситуации в том, что недалеко от Прилипки находится один из основных пунктов боепитания Волчанской группировки ВСУ, расположенный в селе Вильча. Более того, если русские войска выйдут к Вильче, то силы противника в самом городе попадут в охват при полностью нарушенном снабжении», — добавил источник.

Украинский экс-политик Олег Царев пишет, что на Харьковском направлении без изменений: высокая интенсивность боев при небольших колебаниях фронта.

«ВСУ постоянно атакуют, наши отвечают. Апты Алаудинов заявил о прибытии элитных подразделений ВСУ и иностранных наемников. Вряд ли это изменит логику событий, но показывает, что Киев бросает в бой свои лучшие резервы, чтобы удержать фронт», — добавил он.

ВСУ якобы отбили российское наступление в Харьковской области, поэтому ВС РФ не наступают на Харьков, утверждает издание Wall Street Journal. Это опровергает канал «Война с фейками».

«Правда: Украина не смогла отбить продвижение ВС РФ в Харьковской области, которое продолжает идти в соответствии с поставленными задачами. Входить в сам город российские войска не планировали. WSJ подключилось к волне фейков антироссийской пропаганды о расстановке сил вокруг Харькова. Об успешном и планомерном продвижении ВС РФ регулярно сообщают не только российские аналитики, но также западные и украинские СМИ. Например, списки потерянных ВСУ территорий приводит американский „Институт изучения войны“ (ISW). Этот же ресурс недавно опубликовал отчет о том, что ВСУ не смогли окружить территорию Агрегатного завода в Волчанске, хотя украинская пропаганда всю прошедшую неделю утверждала обратное», — отметили авторы канала.

Что касается Харькова, перед российскими силами не стоит задачи брать сам город под контроль, обратил внимание источник.

«Одна из основных целей наступления — создание „санитарной зоны“ между западными областями России и территорией, подконтрольной киевскому режиму, что позволит снизить интенсивность террористических обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом недвусмысленно говорил в том числе президент России Владимир Путин», — добавил канал «Война с фейками».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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