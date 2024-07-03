Налет на город-герой и Подмосковье, диверсант: как ВСУ атакуют РФ 3 июля

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Безэкипажные катера были уничтожены у Новороссийска. Три человека погибли, тысячи остались без света в результате обстрела Новокаховского округа в Херсонской области. Порядка 40 населенных пунктов Белгородской области оказались под огнем ВСУ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

ВС РФ уничтожили БПЛА в четырех регионах страны

Минувшей ночью украинские беспилотники попытались атаковать три региона России, сообщило Минобороны РФ. Пять дронов были сбиты средствами ПВО над Белгородской областью, четыре — над Брянской и один — над Московской.

По данным ведомства, два безэкипажных катера были уничтожены огневыми средствами в Черном море, когда направлялись в сторону Новороссийска в Краснодарском крае.

В ночь на 3 июля в городе до половины пятого утра действовало предупреждение о возможной атаке морских дронов. Глава Новороссийска Андрей Кравченко призвал местных жителей не покидать дома, воздержаться от посещения пляжей, набережной и других территорий вдоль воды. По его словам, специалисты обследовали акваторию бухты.

Богомаз сообщил о налете беспилотников на Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два атаковавших регион дрона были сбиты ночью над Карачевским районом, еще по одному — над Трубчевским и Комаричским районами.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал чиновник в Telegram-канале.

Подросток поджег релейный шкаф в Калужской области

В Калужской области следователи возбудили уголовное дело о диверсии (пункт «а» части 2 статьи 281 УК РФ) против 16-летнего подростка. Молодого человека подозревают в поджоге релейного шкафа на станции Людиново-2.

По данным правоохранительных органов, подросток совершил преступление за вознаграждение в 50 тысяч рублей, которое ему пообещал незнакомец в мессенджере. Подозреваемый признал свою вину и раскаялся. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гладков сообщил об ударах ВСУ по 37 населенным пунктам Белгородчины

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере три раза. По данным Минобороны РФ, три беспилотника самолетного типа были уничтожены в течение дня.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, накануне украинские войска с помощью артиллерии и полусотни БПЛА атаковали 37 населенных пунктов региона. Под огнем оказались Грайворон, Шебекино, Богун-Городок, Веселая Лопань, Коновалово, Козинка, Репяховка, Муром и другие.

Два многоквартирных и 44 частных жилых дома, 17 автомобилей, а также надворные постройки, социальные и инфраструктурные объекты получили повреждения. Двое мужчин получили ранения в Белгородском районе. Еще по одному человеку пострадали в селах Безымено и Новая Таволжанка.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об ударах по Белгородской области.

Смирнов сообщил о сбоях в энергоснабжении в селе под Курском после атаки дрона

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Нижний Клин, Горналь, Новый Путь, Теткино, Сергеевка, Елизаветовка, а также пункт пропуска «Суджа». Обошлось без жертв и пострадавших.

Беспилотники ВСУ, по словам Смирнова, атаковали территории в районах Гордеевки, Успеновки, Калиновки, Веселого и Елизаветовки. Временные перебои со светом возникли в Калиновке после сброса взрывного устройства с БПЛА на линию электропередачи.

Минобороны РФ не комментировало сообщения врио главы Курской области об атаках на регион.

Фото: МО Украины

Украинская армия выпустила почти 100 боеприпасов по ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 32 случая ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 18 обстрелов на Горловском направлении, 13 — на Донецком и один — на Ясиноватском. ВСУ выпустили 99 боеприпасов по региону. Обошлось без жертв и пострадавших. Два жилых дома, два инфраструктурных объекта и автомобиль получили повреждения.

Утром 3 июля под удар ВСУ попал «Первый республиканский супермаркет» на Киевском проспекте в Донецке. Он загорелся, пожар полностью уничтожил здание.

Сальдо заявил об отключениях электричества на Херсонщине после ударов ВСУ

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли жилые кварталы Горностаевки, Днепрян и Алешек, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, один человек погиб, еще двое получили осколочные ранения.

В результате обстрела Новокаховского городского округа была повреждена линия электропередачи. Без света временно остались пять тысяч жителей Новой Каховки, Днепрян, Масловки, Обрывков, Райского, Райского-2 и Тополевки.

Утром 3 июля ВСУ атаковали с помощью FPV-дронов хлебопекарню в Алешках. Как отметил губернатор, это единственное предприятие в городе, которое производит хлебобулочные изделия. В результате атаки погибли двое рабочих, одна женщина получила ранения. Они попали под повторный удар украинской армии, когда пытались потушить возникший пожар.

«Безусловно, это теракт и гнусное военное преступление. Своими действиями враг явно хочет показать нам, что гражданских лиц для него не существует и он готов на любое варварство. Это плохо закончится для самих киевских боевиков», — сообщил Сальдо.

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