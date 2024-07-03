«Просто грабители»: Вассерман о властях Украины Вассерман: у власти в Украине находятся временщики или просто грабители

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru вспомнил старую украинскую шутку: «если бы я стал царем, то взял бы 100 рублей и сбежал». По его словам, эта шутка отражает черты украинских властей.

Такие условия жизни не способствовали формированию дальновидности. Нынешние власти Украины, как и большинство политиков эпохи ее независимости, ведут себя именно таким образом. Они — не серьезные долгосрочные правители, а временщики или просто грабители, — сказал депутат.

Ранее Вассерман заявил, что план Запада по развалу России сработал в 1990–1991 годах. Парламентарий подчеркнул, что в этот период СССР разделили на 15 частей, а некоторые из них позже сами разделились. Так, по его словам, Абхазия и Южная Осетия вышли из состава Грузии, а Молдавия потеряла Приднестровье.

Депутат отметил, что также пытались разработать отдельный сибирский язык тем же способом, которым появились украинский и белорусский. Он пояснил, что для этого берутся диалекты и выражения, которые максимально отличаются от русских. Кроме того, парламентарий напомнил, что был проект Уральской республики.

До этого Вассерман заявил, что тюрьмой для поляков стала Австрия, а не Россия. Таким образом он ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что он представляет ту часть мира, где Россия часто называется тюрьмой народов. Он добавил, что в Австрии поляки не пользовались и десятой долей тех прав, которые были у них в России, но по австрийскому заказу они начали называть так Россию.