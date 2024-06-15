Вассерман ответил главе Польши на сравнение России с «тюрьмой народов» Вассерман: тюрьмой для поляков стала Австрия, а не Россия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Тюрьмой для поляков стала Австрия, а не Россия, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru. Таким образом он ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что он представляет ту часть мира, где Россия часто называется тюрьмой народов.

Дуда не оригинален. Название для России «тюрьма народов» придумали в Австрии, которую изначально так называли. И придумали, насколько я знаю, именно те поляки, которые находились в составе Австрии, — отметил Вассерман.

Он напомнил, что Польшу в конце XVIII века поделили между Австрией и Пруссией, а Россия вернула себе русские земли, довольно долгое время оккупированные Польшей. По его словам, в 1815-м Пруссия «всучила» России часть доставшихся ей польских земель, а именно Великое Герцогство Варшавское.

В России его провозгласили Царством Польским, дали ему конституцию, которой у России в тот момент не было, и связали с Россией только личной унией. Это было самостоятельное государство, с самостоятельными законами, со своей денежной системой, только Россию и Польшу возглавлял один и тот же человек. Это не очень похоже на тюрьму, согласитесь, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в Австрии поляки не пользовались и десятой долей тех прав, которые были у них в России, но по австрийскому заказу они начали называть так Россию. Вассерман сказал, что Дуда не оригинален и повторяет старую австрийскую клевету.

Ранее Дуда заявил, что Россия могла разместить ядерное оружие в Калининградской области, и именно поэтому Варшава может согласиться на появление на своей территории американского ядерного арсенала. При этом президент Польши не предоставил своим словам никаких доказательств.