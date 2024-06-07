Вассерман рассказал, когда сработал план Запада по развалу России Депутат Вассерман: план Запада по развалу России сработал в 1990-1991 годах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

План Запада по развалу России сработал в 1990-1991 годах, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Парламентарий подчеркнул, что в этот период СССР разделили на 15 частей, а некоторые из них позже сами разделились. Так, по его словам, Абхазия и Южная Осетия вышли из состава Грузии, а Молдавия потеряла Приднестровье.

Планов разделения России было много. Конкретно какой имел в виду [Милорад] Додик (президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины. — NEWS.ru) я не знаю. Один из них сработал в 1990-1991 годах, когда СССР разделили на 15 частей, а некоторые из них потом, по разным причинам, сами разделились: Абхазия и Южная Осетия вышли из Грузии, Молдавия потеряла Приднестровье, — уточнил Вассерман.

Депутат отметил, что также пытались разработать отдельный сибирский язык тем же способом, которым появились украинский и белорусский. Он пояснил, что для этого берутся диалекты и выражения, которые максимально отличаются от русских. Кроме того, парламентарий напомнил, что был проект Уральской республики.

Был проект Уральской республики, даже выпустили в 1992 году свою валюту — уральский франк, но проект не пошел, так как из других регионов РФ пригрозили Уралу полной блокадой. А в Сибири все подавили сами сибиряки, прекрасно понимающие, что станут легкой добычей все того же коллективного Запада, — заключил депутат.

Додик ранее заявил, что страны Запада давно планировали разделить Россию на пять частей. По его словам, этому помешал президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что эти тенденции сразу смог распознать российский лидер, который «встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы».