Додик рассказал о планах Запада разделать Россию Додик: Запад планировал разделить Россию на пять частей

Фото: Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press

Милорад Додик

Страны Запада давно планировали разделить Россию на пять частей, заявил в беседе с ТАСС президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, этому помешал президент РФ Владимир Путин.

20 лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится, — сказал Додик.

По его словам, эти тенденции сразу смог распознать российский лидер, который «встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы». Президент Республики Сербской подчеркнул, что Путин является «национальным богатством России и всего русского народа». Он отметил, что главной целью Запада, и прежде всего Европы, — завладеть российскими ресурсами, поскольку у самих европейских стран нет ни газа, ни нефти, ни редких металлов.

Ранее Милорад Додик заявил, что посетит Петербургский международный экономический форум, чтобы поддержать Россию в условиях санкций. Он отметил, что сейчас для этого «самое время».