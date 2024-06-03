«Сейчас самое время»: Додик объяснил, зачем едет на ПМЭФ Додик признался, что едет на ПМЭФ ради поддержки России в условиях санкций

Фото: Kremlin.ru/: Сергей Бобылёв/ТАСС

Милорад Додик и Владимир Путин

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что посетит Петербургский международный экономический форум, чтобы поддержать Россию в условиях санкций. В беседе с РИА Новости он отметил, что сейчас для этого «самое время».

Я хочу поехать туда, потому что сейчас самое время для этого. Если сейчас не можем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций, — заявил Додик.

Петербургский международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге 5–8 июня. Главной темой мероприятия станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Выступление президента России Владимира Путина ожидается 7 июня.

Ранее Додик заявил, что Запад ежедневно требует от Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) поддержать санкции против России. По его словам, происходит односторонний диалог: США не пытаются выслушать точку зрения оппонентов, но при этом пытаются принимать решения за другую страну. По словам президента, за подобную позицию Вашингтона он точно не может быть «благодарен».