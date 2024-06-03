Додик заявил, что Запад беспрерывно давит на Республику Сербскую БиГ Додик: Запад каждый день требует от РС БиГ поддержать санкции против Москвы

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Милорад Додик

Запад ежедневно требует от Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) поддержать санкции против России, заявил в интервью РИА Новости президент республики Милорад Додик. По его словам, происходит односторонний диалог: Штаты не пытаются выслушать точку зрения оппонентов, но при этом пытаются принимать решения за другую страну.

Не могу быть благодарен американцам, которые не хотят даже слушать, что мы думаем, но пытаются решать. В этом суть проблемы — они не разговаривают с нами, но принимают решения о нас. Ежедневно происходит давление на нас для разблокирования санкций в отношении России, — заметил Додик.

Передача Украине оружия для нанесения ударов по территории РФ говорит о том, что Запад взбесился, констатировал Додик ранее. Необходимо понимать, подчеркнул он, что управлять этими ракетами будут западные военные.

До этого Додик сообщил, что приедет на Петербургский международный экономический форум в 2024 году. Он пояснил, что планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими официальными лицами РФ.

Сербский политолог Стеван Гайич в разговоре с NEWS.ru предположил, что глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины едет в Россию, чтобы заручиться поддержкой на фоне давления Запада. Босния и Герцеговина, по сути, является протекторатом, а не независимым государством. В то же время Республика Сербская — самая независимая его часть, указал политолог. Гайич считает, что НАТО пытается «обнулить» ее, так как республика не вписывается в западную политику.