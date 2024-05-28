Названа дата выступления Путина на ПМЭФ Зюганов сообщил, что Путин выступит на ПМЭФ 7 июня

Фото: Kremlin.ru/Рамиль Ситдиков, фотохост-агентство РИА «Новости»

Владимир Путин

Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме ожидается 7 июня, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции. ПМЭФ пройдлится с 5 по 8 июня, передает ТАСС.

Седьмого [июня] будет выступление Путина на экономическом форуме, — сказал Зюганов.

Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что правительство Афганистана, возглавляемое движением «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), подтвердило участие в 27-м Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, мероприятие посетят министр труда и глава торгово-промышленной палаты.

До этого президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что приедет на Петербургский международный экономический форум в 2024 году. Политик подчеркнул, что планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими официальными лицами РФ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Запад оказывал давление на ряд стран с целью их отказа от участия в ПМЭФ. По ее словам, государства пугали последствиями и санкциями, если они примут участие в мероприятии в России.