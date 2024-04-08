Стал известен первый иностранный гость ПМЭФ-2024 Президент Республики Сербской заявил, что примет участие в ПМЭФ-2024

Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС/kremlin.ru

Милорад Додик и Владимир Путин

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что приедет на Петербургский международный экономический форум в 2024 году. В интервью телеканалу «Россия 24» политик подчеркнул, что планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими официальными лицами РФ.

Я приеду на Питерский экономический форум, потому что это место, где можно познакомиться с мировыми достижениями. Это для меня одна из маленьких привилегий, что меня регулярно приглашают на него, — сказал Додик.

Он подчеркнул, что Республика Сербская надеется на укрепление сотрудничества с российскими компаниями. Додик добавил, что также примет участие в XII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Санкт-Петербурге в конце апреля.

Ранее в Москве прошел VI Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика» в рамках десятилетия науки и технологий в РЭУ имени Г. В. Плеханова. Мероприятие состоялось при поддержке Минобрнауки и Минцифры России, а также комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В работе форума приняли участие ведущие отечественные и зарубежные эксперты в области цифровизации экономики, представители научного сообщества и IT-компаний, которые, в частности, обсудили интеграцию технологий искусственного интеллекта в сфере СМИ.