Захарова рассказала, как Запад пытался сорвать ПМЭФ Захарова: Запад давил на разные страны для отказа от участия в ПМЭФ

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия располагает информацией о том, что Запад оказывал давление на ряд стран с целью их отказа от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Такое заявление в интервью ТАСС сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что с представителями стран проводились беседы, в которых зачинщики срыва ПМЭФ рассказывали, какие последствия их ждут и какие санкции будут наложены, если они примут участие в мероприятии в России.

У нас есть информация, как обрабатывали буквально каждую страну. Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики — это США, — сказала Захарова.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. Его главная тема — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В мероприятии принимают участие делегации из Индии, Китая, Монголии, Ирана, Алжира, ОАЭ и других стран.

Также в ходе интервью Захарова заявила, что мирные инициативы по Украине, По ее словам, главной проблемой является, то, что эти инициативы блокируются руководством Украины, «потому что такая концепция Вашингтона».

Ранее Захарова указала на то, что заявления представителей Киева, прозвучавшие в рамках слушания по делу «Украина против России» в Международном суде ООН в Гааге являются «показательным балаганом». По ее словам, российские представители в ходе слушаний аргументировано продемонстрировали безосновательность иска Украины.