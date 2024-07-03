В Госдуме расшифровали послание Эрдогана о «справедливом мире» на Украине Депутат Новиков: Эрдоган снова хочет стать посредником между Москвой и Киевом

Фото: Kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова захотел стать посредником между Москвой и Киевом, считает первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с NEWS.ru парламентарий предположил, что в этом заключается основной посыл слов турецкого лидера о «справедливом мире» на Украине.

Пока это больше звучит как декларация о намерениях и желание продемонстрировать свою готовность выступать в роли посредника между Москвой и Киевом. Я думаю, главный смысл заявления Эрдогана состоит именно в этом, — пояснил депутат.

По словам Новикова, не совсем понятно, что Эрдоган подразумевает под Украиной. Как считает парламентарий, Украина не представляет собой чего-то целостного. Депутат отметил, что отдельно существует народ, а отдельно — киевские власти.

Есть украинский народ, украинские власти, которые встали на путь нацизма, есть радикальные неонацисты. Удовлетворить часть этой злобной публики невозможно. Они все время верещат о претензиях вернуть Крым, Донбасс и прочее. Сохранение такой публики у власти не только не отвечало бы задачам демилитаризации, но и денацификации Украины, — добавил Новиков.

Эрдоган ранее заявил президенту России Владимиру Путину, что Анкара может помочь достичь соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. На встрече двух лидеров также обсуждались двусторонние отношения между странами.