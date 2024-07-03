ВС РФ взяли район в Часове Яре: новости СВО на вечер 3 июля

Фото: : Алексей Коновалов/ТАСС

Российские бойцы взяли под контроль район Новый в городе Часов Яр в ДНР. Как сообщили в Минобороны РФ, операцию провели военные Южной группировки войск. Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 3 июля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ потеряли Abrams и вертолет Ми-24

На Авдеевском направлении российские артиллеристы подбили американский танк Abrams ВСУ. Боевая машина была поражена выстрелом из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» высокоточным корректируемым снарядом «Краснополь», уточнили в Минобороны.

Также сообщалось, что российские бойцы нанесли еще один удар из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по аэродрому в Полтаве. По данным военного ведомства РФ, в результате уничтожен вертолет Ми-24 и инженерные автомобили ВСУ.

Наряду с этим стало известно о первой уничтоженной боевой машине зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» ВСУ. Также ВС РФ ликвидировали восемь пикапов, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

Фото: AP/TASS Боевая работа расчетов ОТРК «Искандер-К»

ВС РФ ударили по оружейному цеху и замаскированным позициям ВСУ

ВС России уничтожили цех украинской армии, где производились танковые орудия и крупнокалиберные боеприпасы, также сообщили в Минобороны. Помимо этого, российские бойцы поразили семь полевых складов противника с боеприпасами.

Операторам FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» удалось обнаружить и уничтожить замаскированные позиции ВСУ и живую силу противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Бойцы ВС РФ также ударили с помощью дронов по укрепленным позициям и замаскированным блиндажам ВСУ севернее села Работино.

Также, по данным Минобороны, военные за сутки отразили две контратаки 3-й штурмовой бригады ВСУ. Только на Донецком направлении украинская армия потеряла до 540 военнослужащих. При этом совокупные потери противника за сутки достигли 1740 человек.

Киев не готов идти на компромисс

Киев не готов идти на компромиссы с Москвой по вопросу завершения конфликта на Украине, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, это касается в том числе изменения границ государства. Тем временем, отметил он, Киев прислушается к любым советам о том, как достичь «справедливого мира».

«Мы не готовы пойти на компромисс по очень важным вещам и ценностям — независимости, свободе, демократии, территориальной целостности, суверенитету», — сказал он.

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/GlobalLook Press Андрей Ермак

Комментируя это заявление, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков выразил уверенность, что Украина будет до последнего упираться в вопросе диалога с Россией. По его мнению, поведение Ермака и самого украинского лидера Владимира Зеленского определяет наличие материальных ценностей. Их, считает он, Зеленский и его команда планируют накапливать и дальше за счет помощи со стороны США и Европы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова украинского руководства о мире «ширмой» и «клише». По ее словам, реальную цель озвучил коллективный Запад — это нанесение России стратегического поражения.

США обвинили в стремлении развязать войну

Власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну, считает член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. Об этом, по его словам, говорит и передача украинской стороне истребителей F-16. Администрация Джо Байдена превратила Соединенные Штаты в страну, «несущую международный террор и убийства», считает депутат.

«Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну», — говорит Шеремет.

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