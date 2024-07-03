Захарова одной фразой охарактеризовала заявления Киева о мире Захарова назвала заявления Киева о мире ширмой и клише

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Мария Захарова

Все слова украинского руководства о мире являются ширмой и клише, сообщила радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию Киева на предложение премьера Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. По ее словам, реальную цель озвучил коллективный Запад — это нанесение России стратегического поражения.

Все слова о мире — это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, только слова-клише, мемы. Слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены, — сказала дипломат.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее рассказал, что во время визита в Киев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить в зоне СВО полное прекращение огня. Венгерский политик подчеркнул, что его слова собеседнику не очень понравились, но он не намеревался в чем-то убеждать Зеленского. Ему важно было понять его позицию по мирным переговорам, чтобы донести ее до Совета ЕС.

После депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отказ киевских властей от предложения Орбана о прекращении огня оказался ожидаемым. По его словам, киевские политики лишь исполняют волю Вашингтона на этот счет, а сам Орбан убедился в двуличии Зеленского и его нежелании закончить конфликт.