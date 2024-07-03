Российские артиллеристы подбили на Авдеевском направлении американский танк Abrams ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Боевая машина была поражена выстрелом из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» высокоточным корректируемым снарядом «Краснополь», уточнили военные.
Артиллеристы группировки войск «Центр», применив высокоточный корректируемый снаряд «Краснополь», уничтожили очередной танк М1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении, — говорится в сообщении.
Ранее на том же направлении Вооруженные силы России подбили украинскую боевую машину пехоты Brаdley американского производства. Как сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, боевое столкновение произошло в районе села Сокол. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.
Накануне сообщалось, что российские силы поразили девять самолетов Воздушных сил Украины. Помимо семи Су-27, которые подверглись удару ракетами «Искандер-М» на аэродроме в Миргороде, силами ПВО были сбиты еще два — МиГ-29 и Су-27, уточнили в Минобороны.
Тем временем, по словам главнокомандующего украинских войск Александра Сырского, самая тяжелая обстановка для ВСУ в данное время складывается на Покровском направлении. Он отметил, что линия активного фронта в зоне специальной военной операции стала еще больше.