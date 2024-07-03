ВС РФ подбили очередного «американца» в зоне СВО ВС РФ подбили очередной Abrams на Авдеевском направлении

Фото: Sgt. Andres Chandler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

Российские артиллеристы подбили на Авдеевском направлении американский танк Abrams ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Боевая машина была поражена выстрелом из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» высокоточным корректируемым снарядом «Краснополь», уточнили военные.

Артиллеристы группировки войск «Центр», применив высокоточный корректируемый снаряд «Краснополь», уничтожили очередной танк М1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении, — говорится в сообщении.

Ранее на том же направлении Вооруженные силы России подбили украинскую боевую машину пехоты Brаdley американского производства. Как сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, боевое столкновение произошло в районе села Сокол. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Накануне сообщалось, что российские силы поразили девять самолетов Воздушных сил Украины. Помимо семи Су-27, которые подверглись удару ракетами «Искандер-М» на аэродроме в Миргороде, силами ПВО были сбиты еще два — МиГ-29 и Су-27, уточнили в Минобороны.

Тем временем, по словам главнокомандующего украинских войск Александра Сырского, самая тяжелая обстановка для ВСУ в данное время складывается на Покровском направлении. Он отметил, что линия активного фронта в зоне специальной военной операции стала еще больше.