ВС РФ уничтожили «Искандером» вертолет Ми-24 на аэродроме ВСУ Минобороны РФ сообщило об уничтожении вертолета Ми-24 ВСУ на аэродроме в Полтаве

Фото: МО РФ

«Искандер»

Российские силы уничтожили вертолет Ми-24 и инженерные автомобили на аэродроме Полтава, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что ракетный удар нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил боевой вертолет Ми-24 ВСУ и автомобили инженерной авиационной службы на аэродроме Полтава, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео поражения самолетов ВСУ на аэродроме в Миргороде в Полтавской области. На кадры попал момент группового ракетного удара по объекту, нанесенный расчетами ОТРК «Искандер-М». ВСУ лишились пяти действовавших многоцелевых истребителей Су-27. Также повреждены еще два самолета, находившихся на ремонте. Позже стало известно, что силами ПВО были сбиты еще два самолета — МиГ-29 и Су-27.

Удар ВС России по аэродрому вызвал бурную реакцию на Украине, сообщил обозреватель Дэвид Экс. По его словам, украинские блогеры обвинили в этом офицеров, приказавших экипажам Су-27 разместить боевые самолеты на открытой базе. Он допустил, что это может быть одним из самых дорогостоящих дней для авиации ВСУ.