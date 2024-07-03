Минобороны России раскрыло потери ВСУ за последние сутки Минобороны РФ: ВСУ за последние сутки потеряли до 1740 солдат на СВО

Фото: МО Украины

Совокупные потери украинских войск в зоне проведения спецоперации за прошедшие сутки составили до 1740 человек, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Также уничтожены три полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Кроме того, стало известно, что за сутки отражены две контратаки 3-й штурмовой бригады ВСУ. Только на Донецком направлении украинская армия потеряла до 540 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил о колоссальных суточных потерях в ВСУ. По его словам, 25 июня украинские силы потеряли более 2,3 тысячи солдат. Эксперт подчеркнул, что таких потерь у украинской армии не было даже в самый худший для нее период летом 2023 года.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна понесла большие потери на поле боя, поэтому Киев не желает затягивания конфликта. Он призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Зеленский также отметил, что у Киева и Москвы не было контактов после конференции в Швейцарии. По его словам, когда механизм урегулирования будет проработан достаточно, его представят на изучение российской стороне.