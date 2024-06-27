«В течение нескольких месяцев»: Зеленский захотел быструю сделку с Москвой Зеленский: мирный план по Украине должен появиться в ближайшие месяцы

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что республика понесла большие потери на поле боя, потому Киев не желает затягивания конфликта на годы вперед. В связи с этим, как передает ТАСС, он призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Выступая на саммите ЕС, он также отметил, что у Киева и Москвы не было контактов после конференции в Швейцарии.

Мы должны положить этот план [урегулирования] на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами. Поэтому мы хотим приготовить этот мирный план ко второму саммиту, — сказал Зеленский.

По его словам, когда механизм урегулирования будет проработан достаточно, его предоставят на изучение российской стороне.

Ранее Зеленский уже обещал «новую конкретику ради мира», которая должна появиться уже в июле. Сейчас, по словам главы государства, власти формируют профильные рабочие группы, которые будут заниматься проработкой плана урегулирования. В подробности президент вдаваться не стал.